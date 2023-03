Comeback van vinyl compleet: ook Amerikanen kopen weer massaal platen

Voor het eerst sinds 1987 zijn er in de Verenigde Staten meer elpees verkocht dan cd's. Amerikanen kochten vorig jaar 41 miljoen langspeelplaten en slechts 33 miljoen cd's, meldt brancheorganisatie RIAA.

Al sinds 2020 is de omzet van vinyl in de VS hoger dan die van cd's. Maar omdat platen een stuk duurder zijn, werden er tot vorig jaar in aantallen nog altijd meer schijfjes dan elpees verkocht.

Hoewel streaming goed is voor het overgrote deel van de omzet in de Amerikaanse muziekindustrie, zit de verkoop van fysieke geluidsdragers sinds een paar jaar weer in de lift. De RIAA spreekt van een opmerkelijke wederopstanding.

"Muziekliefhebbers kunnen overduidelijk geen genoeg krijgen van de hoge geluidskwaliteit en de voelbare band met artiesten die vinyl levert", zei RIAA-topman Mitch Glazier eerder. "De platenmaatschappijen hebben op die vraag gereageerd door voortdurend exclusieve uitgaves, speciale verzamelalbums en prachtige boxen te maken."

Nederlandse markt

Ook de Nederlandse muziekbranche heeft de jaarcijfers bekendgemaakt, waaruit een zelfde beeld als in de VS blijkt. Volgens branchevereniging NVPI steeg de omzet van vinyl vorig jaar met 30 procent naar 37 miljoen euro en daalde de cd-omzet met bijna 13 procent naar 15,3 miljoen euro. In 2020 was vinyl in Nederland voor het eerst in jaren populairder dan de cd.

De totale muziekmarkt in Nederland nam in omvang toe van 254 miljoen euro in 2021 naar 282 miljoen euro vorig jaar. Ook hier is streaming met zo'n 224 miljoen euro de grootste inkomstenbron.

De NVPI maakte ook de beste verkochte albums en singles bekend. Harry's House van Harry Styles werd in Nederland vorig jaar het best verkocht.

En dit was de populairste single: