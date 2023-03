VS, Australië en VK sluiten akkoord over nucleaire onderzeeërs, China niet blij

De leiders van Australië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben aangekondigd dat Australië nucleair aangedreven onderzeeërs van de VS zal kopen. Dit gebeurt in het kader van het zogeheten Aukus-verbond.

Met het verbond willen de drie landen kennis, technologie en militaire kracht bundelen om zich in de Zuid-Aziatische regio te kunnen profileren. Zonder dat dit wordt uitgesproken is de dreiging van China de belangrijkste reden voor het bondgenootschap. China heeft veel macht in de regio en is militair erg actief in de Zuid-Chinese-Zee.

De Amerikaanse president Joe Biden, de Australische premier Anthony Albanese en de Britse premier Rishi Sunak hebben in San Diego (de VS) de overeenkomst bekendgemaakt Albanese noemt de overeenkomst de grootste investering in de defensie van Australië in onze geschiedenis. "Het versterkt de nationale veiligheid en de stabiliteit in de regio."

Drie nucleaire onderzeeërs

Australië krijgt drie nucleaire onderzeeërs rond 2030, met een optie om er nog twee te kopen. Daarnaast gaan de Britten en de Australiërs samen nieuwe onderzeeërs ontwikkelen met Amerikaanse technologie.

De nucleaire onderzeeërs zijn bijzonder omdat ze enorm lang onder water kunnen blijven. Ze hoeven bijvoorbeeld niet naar boven te komen om te tanken. Met de onderzeeërs kunnen maandenlange geheime onderzeese operaties uitgevoerd worden. Het hele project kost waarschijnlijk zo'n 225 miljard euro.

China veroordeelt deal

China heeft de deal veroordeeld en zegt dat het in strijd is met het internationale non-proliferatieverdrag. Het stelt dat het overdragen van kernwapens een schending is van het verdrag. Maar Australië benadrukt dat de onderzeeërs nucleair worden aangedreven, maar dat ze niet met nucleaire wapens worden uitgerust.

Biden liet desgevraagd weten dat hij niet bang is voor een agressieve Chinese reactie. Hij zei dat hij binnenkort met de Chinese leider Xi Jinping zal spreken. Wanneer wilde hij niet zeggen.

Het Aukus-verbond werd anderhalf jaar geleden in het geheim gesloten, tot groot ongenoegen van Frankrijk. Niet alleen de Europese Unie werd buitengesloten, ook hadden de Fransen al een deal met Australië om onderzeeërs voor hun te bouwen, tegen een prijs van 50 miljard euro. Na het sluiten van het verbond kon dat akkoord de prullenbak in.