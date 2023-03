Vanavond NOS-debat; partijen discussiëren over portemonnee, ruimte en migratie

De thema's worden elk geïntroduceerd met een korte video, die het startpunt is voor een gesprek van Simone Weimans met twee provinciale lijsttrekkers. Daarna volgt een debat onder leiding van Rob Trip over hetzelfde thema tussen drie landelijke partijleiders.

Zowel provinciale politici als landelijke partijleiders gaan daarom vanavond met elkaar in debat. Daarbij komen zes thema's aan bod: een overheid voor iedereen; de portemonnee; energie; migratie; ruimte en het vertrouwen in de politiek.

Leden van Provinciale Staten besluiten vooral over de verdeling van de ruimte: waar komen huizen, windmolens, natuur, landbouw? En de Statenleden kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer, die belangrijk is voor de landelijke politieke besluitvorming.

Het is een greep uit de vragen die voorliggen in het slotdebat voor de Provinciale Statenverkiezingen bij de NOS. Morgen mogen we kiezen wie ons de komende vier jaar vertegenwoordigen in onze provincie, vanavond hebben de partijen een laatste kans hun standpunten voor het voetlicht te brengen.

Wie moet de gevolgen van de hoge inflatie dragen? Moeten we onze energie halen uit zon, wind, kernsplitsing of toch Gronings gas? Zit er een grens aan het aantal migranten dat Nederland aankan? En onvermijdelijk: wat moeten we met stikstof?

Lees hier meer over de totstandkoming van het debat en over de gemaakte keuzes, bijvoorbeeld over het uitnodigingsbeleid.

Het programma wat betreft de partijleiders ziet er volgt uit:

GroenLinks-leider Jesse Klaver debatteert met JA21-voorman Joost Eerdmans en Wopke Hoekstra (CDA) over de rol van de overheid. Daarna gaan SP-leider Lilian Marijnissen, de kersverse ChristenUnie-voorvrouw Mirjam Bikker en VVD-leider Mark Rutte in gesprek over de portemonnee. En als derde thema komt energie aan bod, met PvdA-leider Attje Kuiken, FvD-leider Thierry Baudet en Sigrid Kaag van D66.

Vervolgens staan Klaver (GroenLinks) en CDA-voorman Hoekstra weer tegenover elkaar, maar dan met PVV-leider Geert Wilders erbij. De drie spreken over migratie. Dan debatteren Esther Ouwehand (PvdD), BBB-leider Caroline van der Plas en Kaag (D66) met elkaar over de verdeling van de ruimte. Als laatste spreken Kuiken (PvdA), Wilders (PVV) en VVD-voorman Rutte elkaar over vertrouwen in de politiek.

Het debat vanuit het provinciehuis in Den Bosch is vanaf 20.30 -22.10 uur live te volgen op NPO 1, via een livestream op NOS.nl en via NPO Politiek en Nieuws.