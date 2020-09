In Tourtijdrit kreeg Dumoulin vertrouwen voor WK: 'Sta hier met een lach'

Ondanks Tourbenen kijkt Dumoulin uit naar tijdrit: 'Parcours niet superlastig' - NOS

Nog geen week geleden stond hij op de Champs-Élysées, een dag na zijn tweede plaats in de klimtijdrit van de Tour de France. Het aangepaste wielerseizoen kent nauwelijks momenten om op adem te komen en dus moet Tom Dumoulin vanmiddag alweer aan de bak om de tweede wereldtitel tijdrijden in zijn carrière te behalen. "Ik sta hier met een grote lach en veel zin in het WK", vat Dumoulin zijn gevoel samen. Tijdens de Tour, voorafgaand aan de tijdrit op de voorlaatste dag, twijfelde hij nog weleens aan deelname aan de titelstrijd. Onder meer het goede resultaat op La Planche des Belles Filles gaf de doorslag. "Het ging beter dan ik had gedacht, daar was ik wel heel blij mee. Bergop viel het me niet helemaal mee, maar op het vlakke ging het als een trein. Dat is voor hier perfect."

Het parcours rond Imola, met finish op het Formule 1-circuit, kent in de laatste kilometers een paar heuveltjes, maar is verder behoorlijk vlak. "Het is een mooi parcours", zegt Dumoulin. "Niet superlastig en heel snel met veel wind tegen op de heenweg en volle bak wind mee op de terugweg." "Ik kreeg er maandag en dinsdag heel veel zin in. Ik weet dat het parcours niet helemaal op mijn lijf geschreven is, maar op een goede dag moet ik zeker mee kunnen doen om het podium." 'Ervaring voor volgend jaar' "Is het een mindere dag, dan doe ik niet mee om het podium, maar is het wel een goede ervaring voor volgend jaar. Want zo veel tijdritten heb ik natuurlijk niet gereden de laatste anderhalf jaar, dat was zeker een argument om sowieso mee te doen. Zelfs met iets mindere Tourbenen."

Een tijdrit op een racecircuit. De wielerliefhebber die zijn hersenen laat kraken, legt de link met de afsluitende tijdrit van de Giro van 2017. De wedstrijd begon op het circuit van Monza, de finishstreep lag in Milaan op het Piazza del Duomo en Jos van Emden was de snelste. "Als de wind zo staat als nu, ligt de snelheid niet zo heel snel op de heenweg en op de terugweg des de hoger. Dat is wel een parcours dat ik leuk vind om te doen." "Wat ik kan bereiken? In Qatar (op het WK van 2016, red.) werd ik achtste, ik denk dat het niveau van het tijdrijden wel omhoog gegaan is. De mannen uit de Tour kunnen misschien net een trapje meer doen. Dus laten we toptien zeggen, als het goed gaat."

Van Emden reed, terwijl in Frankrijk de Tour bezig was, de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico. Van Emden werd zevende in die tijdrit, een resultaat waar hij zelf niet tevreden mee was. De Italiaan Filippo Ganna was er met afstand de snelste. "Daar schrok ik wel even van", zegt Dumoulin over het optreden van Ganna. "Die komt puur voor deze tijdrit naar het WK. Maar je weet het nooit, na een grote ronde kan het alle kanten opvallen. Ik hoop dat het mijn kant opvalt." Naast Dumoulin en Ganna zijn de Australiër Rohan Dennis, wereldkampioen van de laatste twee jaar, en de Belgen Wout van Aert en Victor Campenaerts de grootste kanshebbers op de wereldtitel.