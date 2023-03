Coach Sluiter moet 'moeder' Svitolina terugbrengen naar de tennistop

Raemon Sluiter is de nieuwe coach van de Oekraïense tennisster Elina Svitolina. De Rotterdammer heeft dat bevestigd aan het ANP.

Sluiter werkte tot eind vorig jaar met Tallon Griekspoor. De twee besloten in december de samenwerking te beëindigen. Sluiter was ook lange tijd coach van de inmiddels gestopte Kiki Bertens.

De 28-jarige Svitolina kreeg in oktober samen met de Franse tennisser Gaël Monfils een dochter. Ze wil onder leiding van Sluiter terugkeren op het hoogste niveau. Het doel is om in april haar rentree te maken op de WTA Tour.

Svitolina stond in haar hoogtijdagen derde op de wereldranglijst, maar al haar punten zijn inmiddels verdampt. Op basis van een beschermde status mag ze echter aan een aantal grote toernooien meedoen om te proberen snel weer aansluiting te vinden bij de toppers.

Al samen getraind

Nadat de samenwerking met Griekspoor was gestopt, ging Sluiter al een paar weken samen met Svitolina in Zwitserland trainen. "Ze is zeer gefocust en wil sterk terugkomen", merkte Sluiter op in De Telegraaf.