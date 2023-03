Tropische storm Freddy maakt in maand tijd meer dan 130 slachtoffers

De tropische storm Freddy heeft in het zuiden van Afrika in een maand tijd aan ruim 130 mensen het leven gekost. De storm kwam afgelopen weekend voor de tweede keer aan land en richtte opnieuw een spoor van vernieling aan.

Exacte cijfers over de schade en het aantal slachtoffers zijn lastig te geven, omdat de elektriciteitsvoorziening en telefoonlijnen op veel plaatsen beschadigd zijn. In Malawi kwamen volgens de regering zeker 99 mensen om het leven, onder wie 85 in de stad Blantyre. Het totale dodental als gevolg van de storm in Mozambique, Malawi en Madagaskar zou voor zover bekend rond de 136 liggen.

In het ziekenhuis van Blantyre in Malawi zijn sinds gistermiddag minstens zestig doden afgeleverd, zegt Artsen Zonder Grenzen tegen persbureau Reuters. Ook zouden ongeveer 200 gewonden in het ziekenhuis worden behandeld.

Zij werden geraakt door omvallende bomen, of getroffen door aardverschuivingen en overstromingen.