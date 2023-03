Griekspoor legt het af tegen Alcaraz, die deze week weer nummer één kan worden

Tallon Griekspoor heeft niet kunnen stunten tegen Carlos Alcaraz, die zich na deze week weer de beste tennisser van de wereld hoopt te kunnen noemen. De Spanjaard schreeuwde het uit, nadat hij Griekspoor met 7-6 (4) en 6-3 aan de kant had gezet op het masterstoernooi van Indian Wells.

Het was de honderdste zege op de ATP-tour voor Alcaraz, nog steeds maar negentien jaar jong.

Het is bovenaan de wereldranglijst een beetje stuivertje wisselen geworden tussen Alcaraz en Novak Djokovic. Laatstgenoemde lijkt nog steeds de beste, maar mist door visumproblemen een hoop toernooien. Ook de Verenigde Staten kwam hij nu niet in, zonder zijn vaccinatie tegen het coronavirus.

Alcaraz werd de nieuwe nummer één, maar verloor die status onlangs weer na afwezigheid door een dijbeenblessure. De laatste weken kampte hij opnieuw met pijntjes.

Na onder meer de eindzege op het gravel van Buenos Aires zou toernooiwinst in Indian Wells volstaan om Djokovic weer a te lossen. Griekspoor kon alvast niet voorkomen dat Alcaraz doordenderde richting de achtste finales.

Griekspoor blijft knokken

Na een solide eerste set van de Nederlander, waarin Griekspoor alleen in zijn tweede servicegame even in de problemen kwam, gaf een tiebreak de doorslag. Even leek Griekspoor van slag, met meteen een break achterstand in het tweede bedrijf, maar daarna gaf hij zich niet zomaar gewonnen.

Griekspoor liet twee kansen liggen om terug te breken. En op matchpoint sloeg hij later in de set zijn eerste ace van de wedstrijd, waarna een opleving hem op 0-30 bracht toen Alcaraz voor de wedstrijd serveerde.

Die bleek op de cruciale momenten echter nog een tandje bij te kunnen schakelen, waardoor na Arantxa Rus (in de eerste ronde van het vrouwentoernooi) en Botic van de Zandschulp (opgave in de tweede ronde) ook de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel) na drie ronden is uitgeschakeld.