Databank voor messen moet politie helpen in onderzoek naar steekpartijen

Zo'n database bestond al voor vuurwapens , maar is er nu dus ook voor messen. Volgens het NFI en de politie is dat nodig vanwege de vele steekpartijen onder jongeren.

In de la bij het NFI in Den Haag liggen inmiddels honderden messen, die op specifieke kenmerken worden onderzocht. Na een steekpartij kan het NFI dan zeggen welk soort mes waarschijnlijk is gebruikt.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is een messendatabank begonnen om steekpartijen beter te kunnen onderzoeken. Aanleiding is het toegenomen messengeweld onder jongeren.

Alleen vorig jaar al waren er zeker zeventig steekincidenten met minderjarigen, blijkt uit een inventarisatie van persbureau ANP. De politie heeft geen exacte cijfers, maar zegt wel dat het aantal steekpartijen de laatste jaren flink is toegenomen.

Dat geldt ook voor het aantal aanhoudingen van minderjarigen met een mes op zak. In 2019 waren dat er 33, het afgelopen jaar 355.

Metaal

"We wilden goed overzicht krijgen van het soort messen dat op straat in omloop is", vertelt Peter Zoon, microsporenonderzoeker bij het NFI. "Want het is een kwestie van tijd voor we die messen in zaken gaan tegenkomen."

Sinds vorig jaar fotografeert het NFI daarom alle messen die door de politie in Oost-Nederland in beslag zijn genomen. Dat waren er tot nu toe zo'n 900. Een deel van de messen wordt nader onderzocht.

Het NFI bekijkt de samenstelling van het metaal, dat per mes verschilt, en de coating. "Als iemand wordt neergestoken, blijven vaak heel kleine metaaldeeltjes en stukjes verf achter in het lichaam", vertelt Zoon. "Ieder type mes laat zijn eigen sporen na, die we nu kunnen vergelijken met de messen in onze database."

Zo kan het NFI nagaan welk specifiek steekwapen vermoedelijk is gebruikt. Daar kan de politie dan weer verder mee in het onderzoek naar de dader. Sommige jeugdbendes dragen specifieke messen, al dan niet voorzien van hun eigen kleuren of logo's.

Rambomessen

In de collectie van het forensisch instituut zitten inmiddels allerlei soorten 'Rambomessen', grote gekartelde steekwapens die volgens de politie populair zijn onder rivaliserende jeugdgroepen. Maar ook uitklapmessen in de vorm van een bankpasje, machetes en keukenmessen.

Het NFI kijkt nog of het nodig is om ook messen uit andere delen van Nederland te gaan onderzoeken.