Noord-Korea vuurt opnieuw ballistische raketten af

Noord-Korea heeft opnieuw ballistische raketten afgevuurd vanaf de kust, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het gaat om de derde oefening in minder dan een week tijd. De oefening volgt een dag na het begin van de grootste gezamenlijke legeroefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten sinds 2017.

De twee korteafstandsraketten werden afgevuurd vanuit het zuidwesten, vlogen over land en kwamen terecht in zee ten oosten van Noord-Korea. Hoe ver ze vlogen is nog niet bekend.

Twee dagen geleden vuurde Noord-Korea, voor zover bekend voor het eerst, twee kruisraketten af vanuit een onderzeeër. Voorheen deed het land dat alleen met ballistische raketten.

Reactie op oefening van VS en Zuid-Korea

Volgens de staatsmedia van Noord-Korea zijn de raketlanceringen een reactie op de "provocaties" van de VS en Zuid-Korea. De legeroefening van beide landen moet de reactietijd op een eventuele Noord-Koreaanse aanval versnellen.

De gezamenlijke legeroefening 'Freedom Shield' duurt nog tien dagen.