Ochoa, de Mexicaanse 'WK-goalie', doet AC Milan pijn in strijd om CL-tickets

Zelden ziet de Europese voetballiefhebber doelman Guillermo Ochoa in actie. Maar zij die hun televisie maandagavond afstelden op het San Siro zagen de Mexicaanse goalie schitteren onder de lat bij Salernitana.

Op bezoek bij AC Milan werd het 1-1, na cruciale reddingen van de 37-jarige Mexicaan. Een gelijkspel dat de Milanezen slecht uitkomt in de strijd om de tickets voor Champions League-voetbal, nadat alle concurrenten dit weekend punten verspeelden.

Speelt Mexico op een WK, dan is Ochoa erbij. De doelman speelde ook op het WK in Qatar, waar hij in het duel met Polen een penalty van Robert Lewandowski stopte. Het was al het vijfde WK dat Ochoa met 'El Tri' meemaakte.

Toch weer naar Europa

Ervaring genoeg met 134 interlands en aan knappe reddingen zelden een gebrek, maar bij een grote Europese club heeft Ochoa nooit gespeeld. Geboren in Guadalajara leerde Ochoa voetballen bij het Mexicaanse Club América, waar hij zeven jaar in het eerste voetbalde voordat hij acht jaar door Europa zwierf.

Na vrij anonieme avonturen bij het Franse Ajaccio, het Spaanse Málaga en Standard Luik keerde hij in 2019 terug naar Club América. Drie jaar afbouwen, zo leek het, tot de tijd definitief zou toeslaan.

Maar afgelopen winter dook Ochoa plots op ten zuiden van de vulkaan Vesuvius. In Salerno bij Salernitana, waar hij de laagvlieger helpt in de strijd tegen degradatie.