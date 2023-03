Memphis wordt gewisseld en ziet vervanger winnende maken namens Atlético

Door de winst doet Atlético goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket, dat is weggelegd voor de clubs die aan het eind van het seizoen in de topvier staan. De Madrilenen staan derde met zes punten voorsprong op nummer vijf Real Betis.

Atlético Madrid heeft in de absolute slotfase van de uitwedstrijd tegen Girona een overwinning uit het vuur gesleept (1-0). Álvaro Morata, de inviel voor Memphis Depay, tikte in de blessuretijd de bal binnen.

Memphis Depay was in de eerste helft gevaarlijk met een halve omhaal en een schot van dichtbij, dat hoog over ging. Coach Diego Simeone leek echter niet helemaal tevreden over het optreden van de Nederlander. Hij werd na een uur samen met twee anderen gewisseld.

Atlético had het niet makkelijk tegen Girona. Doelman Jan Oblak moest meerdere keren handelend optreden. De Madrilenen kregen zelf ook wel mogelijkheden, maar hadden dus een late treffer nodig voor de drie punten.