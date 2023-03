Britse zanger Gary Glitter maand na vrijlating weer de cel in

De Britse voormalige zanger Gary Glitter moet weer de cel in, een maand nadat hij was vrijgelaten. Dat melden Britse media. De 78-jarige Glitter, wiens echte naam Paul Gadd is, werd in februari voorwaardelijk vrijgelaten nadat hij de helft van zijn celstraf van zestien jaar had uitgezeten in Engeland. Hij was veroordeeld voor kindermisbruik.

Gadd moet opnieuw de gevangenis in omdat hij zich volgens de reclassering niet aan de voorwaarden van zijn vrijlating heeft gehouden. Bij zijn vrijlating kreeg hij onder meer een elektronische enkelband met een gps-signaal om. Ook moest hij een reis naar het buitenland tijdig aangeven. Het is niet duidelijk welke voorwaarden hij heeft geschonden.

Misbruik van jonge meisjes

Gadd werd in 2015 door een rechter in Londen veroordeeld voor verkrachting van een kind jonger dan 13, poging tot verkrachting en vier gevallen van aanranding. Het misbruik speelde in de jaren 70 en 80, toen de glamrock-artiest een van de bekendste Britse artiesten was met nummers als Do you wanna touch me? (Oh yeah!). Gadd heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Begin deze eeuw werd Gadd ook al veroordeeld voor kindermisbruik. Hij zat bijna drie jaar vast in Vietnam omdat hij een meisje van 11 en een meisje van 12 had aangerand. Later werd hij uitgezet naar Groot-Brittannië. Jaren eerder, eind jaren 90, zat hij al eens vier maanden vast voor het bezit van kinderporno.