NAC krijgt pak slaag van Jong Ajax, PEC maakt geen fout bij De Graafschap

In grote delen van de wedstrijd voetbalde PEC net wat makkelijker dan De Graafschap. Spits Lennart Thy zette de bezoekers na een kwartiertje op voorsprong. De Duitser schoot rustig binnen, nadat hij met een mooi passje was weggestuurd door Thomas van den Belt (0-1).

In de strijd om het kampioenschap deed PEC goede zaken met een benauwde overwinning op de Graafschap. De Superboeren verkeren in uitstekende vorm en wonnen hun laatste vier competitieduels, maar een resultaat behalen tegen de Zwolse koploper zat er net niet in.

Een goed begin van de vierde periode was dus meer dan welkom, maar na een half uur spelen stond NAC tegen Jong Ajax al met 4-0 achter. Bij de Amsterdamse beloftenploeg stonden meerdere spelers in de basis die geregeld in Ajax 1 spelen.

NAC, dat na de degradatie van 2019 snakt naar promotie, is nog lang niet verzekerd van een plekje in de play-offs om eredivisievoetbal. De Bredanaars staan eerste op de ranglijst van de derde periode. Die periode zit er al op, maar Almere City heeft (omdat de wedstrijd van vrijdag tegen Jong FC Utrecht door de sneeuwval niet doorging) nog een wedstrijd in te halen en kan NAC nog voorbij.

In de tweede helft kwam De Graafschap steeds beter in de wedstrijd. Een paar keer werd de ploeg gevaarlijk, maar echt grote kansen leverde het allemaal niet op. PEC hield ook in de slotfase stand en nam de punten terug mee naar Zwolle.

'Bergkamp-goal' De Boer

Het duel tussen Almere City en VVV-Venlo, de nummer drie van de ranglijst, eindigde in een 3-1 zege voor de bezoekers uit Limburg. In de eerste helft was Almere City de sterkere partij en kwam het verdiend op voorsprong via Jochem Ritmeester van de Kamp.

Na rust kantelde het duel volledig. Via Nick Venema (oud-Almere City) kwam VVV op gelijke hoogte, waarna Kees de Boer zijn ploeg op voorsprong schoot. De goal van De Boer was schitterend: de sierlijke aanname om zijn eigen as was ronduit Bergkampiaans.

Martijn Berden schoot vervolgens de 3-1 binnen. VVV-Venlo neemt door de zege de derde plek over van Almere City.

ADO Den Haag speelde op bezoek bij FC Eindhoven met 1-1 gelijk. De ploeg van Dick Advocaat, de laatste weken flink gestegen op de ranglijst, kwam voor rust op voorsprong door een eigen goal van Jasper Dahlhaus. In de 76ste minuut kopte Naoufal Bannis op fraaie wijze de gelijkmaker binnen.