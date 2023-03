Minstens een week geen treinen tussen Workum en Stavoren vanwege dassen

Tussen Workum en Stavoren rijden voorlopig geen treinen. Ter hoogte van het dorpje Molkwerum hebben dassen onder de grond tientallen holen gemaakt die door passerende treinen kunnen instorten. Hierdoor kan het spoor verzakken. Het treinverkeer ligt op z'n minst tot en met zondag stil.

De dassen hebben hun burcht al jaren onder de grond onder het spoor, schrijft Omrop Fryslân. De dieren verhuizen gaat niet zomaar omdat de das een beschermde diersoort is. Eerder moest het spoor al eens gerepareerd worden en moesten machinisten met aangepaste snelheid rijden. Toen werden plannen gemaakt voor een eventuele kunst-dassenburcht, maar die is nog niet gerealiseerd.

Spoorbeheerder ProRail houdt het gebied daarom in de gaten en ziet dat de dieren de laatste tijd extra actief zijn. "Ze zitten in hun voortplantingsseizoen en zijn dus veel in hun burcht. Morgen gaan we met verschillende instanties in gesprek om naar een oplossing te zoeken", aldus een woordvoerder.

Nog onduidelijk is hoelang de stremming precies zal duren. Op het bewuste traject worden stopbussen ingezet. ProRail adviseert reizigers de reisplanner in de gaten te houden.