Biden breekt verkiezingsbelofte en keurt olieboorproject Alaska goed

De Amerikaanse regering heeft toestemming gegeven voor omstreden olieboringen in Alaska. Met de goedkeuring voor miljardenproject Willow Oil breekt president Biden een verkiezingsbelofte, tot woede van milieuorganisaties en inheemse belangengroepen.

Het project gaat naar schatting 576 miljoen vaten olie opleveren. Er zal geboord worden op drie locaties in het noordoosten van Alaska. Dat is minder dan de vijf locaties waarop olieconcern ConocoPhillips had gehoopt. Deze "significante afschaling" is volgens de regering een tegemoetkoming aan de inheemse bevolking van het gebied en de dieren die er leven.

Banen en geld

De lokale autoriteiten en ConocoPhillips verwelkomen het overheidsbesluit. Het boorproject zal volgens de staat vele honderden banen creëren en naar schatting 7 miljard dollar genereren. "Het voelt alsof de inwoners van Alaska zijn gehoord", zegt Mary Peltola, Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden namens Alaska.

Maar milieuorganisaties zijn fel tegen Willow Oil. Ze vinden het project onverenigbaar met de klimaatbeloftes van Biden. Die had in 2020, tijdens zijn presidentscampagne, toegezegd dat er geen nieuwe licenties zouden komen voor gas- of olieboringen op Amerikaans grondgebied.

Een groep milieubelangenorganisaties zegt het besluit aan te vechten in de rechtbank. Op sociale media was een grote campagne op touw gezet en er waren ruim 3 miljoen handtekeningen ingezameld om Willow Oil tegen te houden. Ook voor het Witte Huis is tegen het plan gedemonstreerd.