Britse marine begeleidt twee Russische oorlogsschepen op de Noordzee

In januari van dit jaar zette de Britse marine ook al een oorlogsschip in om de twee Russische oorlogsschepen te observeren. Toen voeren de schepen juist naar de Middellandse Zee toe.

De Admiral Kasatonov-vloot is al sinds begin vorig jaar actief in het oosten van de Middellandse Zee. Afgelopen woensdag passeerden de schepen de Straat van Gibraltar, zonder dat duidelijk is waarom. Sindsdien zijn ze begeleid door verschillende NAVO-landen, en nu dus door de Britten.

Watching every move... The #RoyalNavy 's @HMSPortland is escorting a Russian task group in waters close to the UK.

Ook Nederland komt soms in actie bij Russische schepen in Nederlandse wateren. Een Russisch schip in de Noordzee probeerde enkele maanden geleden volgens de MIVD gegevens te verzamelen over windmolenparken. Dat schip werd toen weggeleid.

Ook voor de Russische inval in Oekraïne kwam het voor dat er Russische schepen op de Noordzee gevolgd werden door NAVO-landen. Zo volgde de Nederlandse marine in 2014 zes Russische marineschepen. Het was toen voor het eerst in twintig jaar dat er Russische marineschepen op de Noordzee waren.