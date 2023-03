Superieure kunstmatige intelligentie maakt menselijke Go-spelers creatiever

"Ik vermoed dat onze resultaten van toepassing zijn op een grote hoeveelheid bord-en kansspelen", laat Van Opheusden weten. "In poker heeft het geleid tot de introductie van nieuwe strategieën, zoals de zogeheten overbet." Bij zo'n overbet doet een speler een inzet die groter is dan de bestaande pot.

"Bovenmenselijke kunstmatige intelligentie kan de menselijke besluitvorming verbeteren door een toename in nieuwigheid", hebben de wetenschappers hun studie heel algemeen betiteld. Dat roept de vraag op of kunstmatige intelligentie dit effect ook in andere situaties kan hebben. Maakt het ons creatiever in bredere zin?

Wat is het effect van superieure kunstmatige intelligentie op menselijke besluiten? Die besluiten worden slimmer en creatiever, laat een nieuwe studie zien. Althans, als het om het bordspel Go gaat. De successen van het computerprogramma AlphaGo blijken menselijke Go-spelers te hebben geïnspireerd tot betere prestaties.

Of het effect ook geldt voor de nieuwste hype op het gebied van kunstmatige intelligentie, ChatGPT, daarover is hij iets minder zeker. "In een bordspel is de uitkomst eenduidig gedefinieerd, en de zetten van AlphaGo zijn objectief beter. Voor generatieve AI zoals ChatGPT en Dall-E is succes gedefinieerd in termen van menselijke oordelen: hoe mooi is dit plaatje, en hoe behulpzaam is deze chatbot?" Op wat voor manier zulke programma's menselijke besluiten beïnvloeden, is daarom lastiger te voorspellen en onderzoeken.

Beter of 'beter'?

Techniekfilosoof Giulio Mecacci van de Radboud Universiteit vindt het een prima studie, maar ziet die menselijke oordelen eveneens als een obstakel. "Veel politieke en ethische besluiten zijn gebaseerd op menselijke waarden en voorkeuren. Het is moeilijk te zeggen welke beslissing in zo'n domein 'beter' is, en of kunstmatige intelligentie daarbij kan helpen."

Dat is ook niet het soort besluitvorming waar de onderzoekers zich de komende tijd op richten. Zij willen eerst gaan onderzoeken of ze hetzelfde effect ook vinden bij andere bordspelen, en op welke manier het dan precies tot stand komt. "De toenemende beschikbaarheid van bovenmenselijke AI-systemen opent opwindende nieuwe fronten voor het bestuderen van de menselijke cognitie", zo besluiten ze hun artikel.