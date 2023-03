Student levert nepvuurwapen in na politieactie op school Den Bosch

Een student van het Koning Willem I College in Den Bosch heeft vanmiddag een nepvuurwapen ingeleverd bij een medewerker van de school. De politie vermoedt dat het om het voorwerp gaat dat eerder op de dag leidde tot veel consternatie op de mbo-instelling, schrijft Omroep Brabant.

De politie rukte vanochtend groot uit nadat iemand een wapen had gezien. Meerdere specialistische politieteams kwamen naar het gebouw.

De studenten die op dat moment in het gebouw aanwezig waren, mochten niet naar buiten en werden één voor één gecontroleerd. Ook werden kluisjes doorzocht, maar er werd niks aangetroffen.

Op een andere locatie van de school leverde een student 's middags een nepvuurwapen in. De politie heeft het meegenomen en zoekt uit wat er precies aan de hand was. Er is niemand aangehouden.