Dick Fosbury, de man die hoogspringen transformeerde, op 76-jarige leeftijd overleden

Dick Fosbury, de man die het hoogspringen veranderde door rugwaarts en met zijn hoofd eerst te springen, is zondag overleden. Fosbury werd wereldberoemd met zijn zogeheten Fosbury Flop, die tot op de dag van vandaag gebruikt wordt.

De 76-jarige Amerikaan, die in 1968 olympisch goud veroverde in Mexico, leed al enige tijd aan lymfeklierkanker.

Begin jaren zestig gingen hoogspringers nog met het gezicht naar beneden over de lat. Fosbury begon al op 16-jarige leeftijd te experimenteren met een al eerder uitgevonden techniek, die weinig werd toegepast: een schuine aanloop en dan ruggelings over de lat.

In 1964 verscheen in een lokale krant een foto van een springende Fosbury, met als onderschrift 'Fosbury flops over bar', de Fosbury Flop was geboren.