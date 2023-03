Zorgen in VS over hervormingsplannen Israël

Maar meer dan voorzichtige waarschuwingen zijn het vooralsnog niet. En het is ook de vraag hoe ver Netanyahu kan gaan tot de VS zich actief tegen de plannen gaat verzetten, misschien wel met een breuk tussen de landen als gevolg.

En onlangs sprak ook president Biden zich voor het eerst uit over de kwestie. Tegen The New York Times zei hij: "Steun opbouwen voor fundamentele veranderingen is belangrijk om te zorgen dat mensen erin geloven, zodat je ze ook kan volhouden." Daarmee reageerde hij op de massale demonstraties in Israël tegen de hervormingsplannen. Hij benadrukte ook dat de Israëlische democratie gebouwd is op sterke instellingen, zoals een onafhankelijke rechterlijke macht.

En het is niet alleen deze groep Democraten die zich zorgen maakt over de hervormingsplannen. Zowel de Amerikaanse minister Austin van Defensie als Blinken van Buitenlandse Zaken benadrukte onlangs hoe belangrijk de Israëlische democratie is. En dat het van belang is om pijlers zoals een onafhankelijke rechterlijke macht te beschermen.

Afgelopen week waarschuwden ruim negentig Democraten president Biden in een brief dat de juridische hervormingen de relatie tussen Israël en de Verenigde Staten ondermijnen. Ze riepen hem op om Netanyahu en zijn regering onder druk te zetten om Israëls democratie niet te beschadigen.

Aanvankelijk leek het erop dat de Amerikaanse regering zich niet in de discussie over de hervormingen wilde mengen omdat het om een binnenlandse aangelegenheid gaat. Maar inmiddels zijn er steeds meer signalen dat ook de VS niet blij is met de plannen van Netanyahu.

De Verenigde Staten zijn Israëls belangrijkste bondgenoot. Israël krijgt naast militaire steun ook veel politieke steun van de Amerikanen, bijvoorbeeld doordat ze veto's uitspreken in de VN-Veiligheidsraad tegen resoluties die kritisch zijn over Israël.

De Israëlische regering is de meest rechtse en conservatieve die het land ooit heeft gehad. Ze wil juridische hervormingen doorvoeren die het Hooggerechtshof aanzienlijk minder macht geven over het rechtssysteem. Tegelijk zou de Knesset, het Israëlische parlement, juist veel meer macht krijgen.

Sinds Benjamin Netanyahu opnieuw is aangetreden als premier van Israël heeft hij nog geen uitnodiging gehad van het Witte Huis. Daar rekende hij eigenlijk wel op tijdens het bezoek van de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken aan Israël, begin dit jaar. Het uitblijven van de officiële uitnodiging zou te maken hebben met zorgen van de Amerikanen over Israëlische hervormingsplannen.

Amerika-correspondent Ryan Hermelijn:

"Het is opvallend dat het debat over onvoorwaardelijke steun aan Israël is losgebarsten. Zelfs een bekende opinieleider als Thomas Friedman, die niet vaak felle kritiek uit op Israël, roept in The New York Times Amerikaanse Joden op om "een kant te kiezen".

Een belangrijk uitgangspunt in de relatie tussen de VS en Israël is dat die niet alleen is gebaseerd op gedeelde belangen, maar vooral op gedeelde waarden. Als Israël ondemocratischer dreigt te worden, valt een belangrijk fundament weg onder die samenwerking.

Maar vooralsnog staat president Biden niet te springen om de druk op Israël in het openbaar verder op te voeren. Daar kleven politieke risico's aan, omdat de Republikeinen en ook veel Democraten nog steeds pal achter Israël staan. Voorwaarden stellen aan militaire hulp om zo de Israëlische regering van koers te doen veranderen lijkt in dit politieke klimaat dan ook niet kansrijk."