Nieuw record: cao-lonen stegen vorige maand met gemiddeld 7 procent

Nog nooit zijn de cao-loonafspraken zo hard gestegen als vorige maand. Werkgeversvereniging AWVN heeft dat bekendgemaakt. In februari werd een gemiddelde toename van 7 procent genoteerd en dat betekent een nieuw record.

Over heel vorig jaar stegen de lonen in nieuw afgesloten cao's met gemiddeld 3,8 procent. Sinds 1 januari is inmiddels sprake van een gemiddelde stijging van 6,4 procent. Volgens de AWVN zijn de aantrekkende lonen te verklaren door de krapte op de arbeidsmarkt en de opgelopen inflatie.

Vakbond CNV laat weten erg blij te zijn met de stijging van de loonafspraken. "Het is heel mooi om te zien dat deze afspraken gemaakt worden. Maar de kosten blijven ook stijgen, dus het is ook heel hard nodig."

Kinderopvang

Vorige maand bereikten werknemers en werkgevers overeenstemming over zestien cao's. Die betroffen 340.000 werknemers, onder wie mensen in de kinderopvang en medewerkers van gemeenten.

Het aantal van zestien is wel iets kleiner dan normaal: doorgaans worden in februari rond de twintig cao's afgesloten. Volgens de AWVN kan dat worden verklaard door het grote aantal cao's dat in 2022 werd afgesloten. Daardoor zijn er nu minder aan vernieuwing toe. Het is volgens de werkgevers niet de verwachting dat het tempo waarmee nieuwe cao-afspraken worden gemaakt stagneert.

Fellere onderhandelingen

De AWVN constateert dat de toon in de cao-onderhandelingen harder is geworden en dat vakbonden regelmatig dreigen met acties. Volgens de werkgeversvereniging beperken acties en stakingen zich momenteel voornamelijk tot cao's die afhankelijk zijn van overheidsfinanciën, zoals die van gemeenteambtenaren, in het openbaar vervoer en de zorg.

Het CNV herkent het beeld dat het er feller aan toegaat aan de onderhandelingstafel. "Alleen in uiterste gevallen is het de bedoeling om te gaan staken, maar de actiebereidheid onder de leden is groot." De vakbond stelt verder dat de actiebereidheid ook aanwezig is in de commerciële sector, en zich dus niet beperkt tot sectoren die afhankelijk zijn van overheidsfinanciën.