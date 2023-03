Nederlandse pensioenfondsen verliezen miljoenen door omvallen Amerikaanse bank

Nederlandse pensioenbeheerders verliezen bijna 140 miljoen euro door het faillissement van de Amerikaanse Silicon Valley Bank. Zij hadden aandelen in de start-upbank die vrijdag failliet is gegaan.

De Amerikaanse overheid sprong dit weekend in waardoor rekeninghouders sinds vandaag weer bij hun geld kunnen. Maar de aandeelhouders worden niet beschermd door het garantiestelsel. "Zij hebben bewust risico genomen", zei president Joe Biden vandaag over de investeerders. "Dat is hoe kapitalisme werkt."

Nederlandse pensioenen geraakt

Het Nederlandse APG ziet daardoor een forse som geld verdampen. De beheerder van onder meer ambtenarenpensioenfonds ABP (3 miljoen Nederlandse deelnemers) was een van de twintig grootste aandeelhouders van de Silicon Valley Bank. Hun aandelen waren eind vorig jaar nog ruim 130 miljoen euro waard.

Ook MN - dat de pensioenen beheert van honderdduizenden Nederlandse werknemers in de metaal- en technieksector - had aandelen in de Amerikaanse bank.

"Eind 2022 belegden we ongeveer 11,5 miljoen euro in de aandelen van het moederbedrijf van Silicon Valley Bank", zegt een woordvoerder van MN. "Dat is minder dan 0,01 procent van het totale belegde vermogen en valt in het niet bij de dagelijkse schommelingen in de markten.''

Ook APG laat weten dat de verloren miljoenen een relatief klein deel van het totale pensioenvermogen behelzen. Ter vergelijking: het totale beheerde vermogen van APG is 541 miljard euro.

Bovendien heeft de pensioenbeheerder vorig jaar veel aandelen in Silicon Valley Bank verkocht, met winst. Daardoor verwacht de pensioenbeheerder dat de schade van het faillissement meevalt.

Andere banken onderuit

De problemen bij Silicon Valley Bank zijn ook overgeslagen op andere kleine en middelgrote Amerikaanse banken. En ook dat raakt Nederlandse pensioenfondsen.

APG heeft bijvoorbeeld voor bijna 230 miljoen euro aan aandelen in de First Republic Bank. Die bank uit San Francisco is ook populair in de Amerikaanse techsector. Bij de opening van de beurs ging de koers van FRB hard onderuit, met bijna 70 procent.