Van verkrachting beschuldigde Hakimi in Marokkaanse voetbalselectie

Het vermeende slachtoffer, een vrouw van 24 jaar, meldde zich vorige maand bij de politie. Hakimi zou haar hebben verkracht in zijn huis in Boulogne-Billancourt, in een buitenwijk van Parijs. Ze zegt dat ze er uiteindelijk in is geslaagd het huis te ontvluchten.

Hakimi zou zijn gehoord door rechercheurs en vervolgens zijn aangeklaagd door een onderzoeksrechter en onder gerechtelijk toezicht zijn geplaatst.

Hakimi is Marokkaans international en was in december vorig jaar een van de belangrijkste spelers in het succes van Marokko op het WK in Qatar, waar het land de halve finale bereikte.

Zijn club Paris Saint-Germain zei eerder dat de voetballer nog bij de selectie zit. "We steunen onze speler en hebben vertrouwen in de werking van het gerecht."