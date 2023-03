Omgewaaide vrachtauto's, schade en letsel door eerste storm van het jaar

Op een aantal plaatsen langs de kust is vanmiddag de eerste storm van 2023 gemeten. De zware wind veroorzaakt schade en valpartijen. In Vlissingen raakte iemand zwaargewond nadat diegene door een windvlaag van een trap was gevallen.

Als gevolg van het onstuimige weer worden verkeersongelukken, omgewaaide bomen en schuttingen gemeld. Zo is op de A9 bij het Rottepolderplein een bestelbus omgewaaid. Door het ongeval waren aan beide kanten van de weg twee rijstroken afgesloten. Ook even verderop bij Boesingheliede is een vrachtwagen omvergeblazen, meldt een persfotograaf.

Zware windstoten

De zwaarste windkracht is gemeten op Vlieland, in IJmuiden en op de Houtribdijk in het IJsselmeer. Daar kwam het uurgemiddelde tussen 13.00 en 14.00 uur uit op windkracht 9. Daarmee is volgens Weerplaza officieel sprake van de eerste storm van het jaar.

Voor Flevoland, Groningen, Friesland en Zuid- en Noord-Holland geldt code geel wegens zware windstoten. In het noordwesten kunnen windvlagen snelheden van zo'n 100 kilometer per uur bereiken, meldt het KNMI. De verwachting is dat wind in de loop van de middag en avond afneemt.