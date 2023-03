Dierenambulance Groningen doet aangifte tegen studenten om ganzen in huis

De twee ganzen die zaterdag werden gered uit een huis waar leden van de Groningse studentenvereniging Vindicat wonen, waren daar voor een studentengrap. Dat zegt de dierenambulance, die aangifte doet tegen de studenten die de ganzen hielden.

De zaak kwam aan het licht nadat bij de Groningse nieuwssite Sikkom een foto was binnengekomen van een studentenkamer met een groot hakenkruis (in spiegelbeeld) op de muur en een gans voor het raam. Toen medewerkers van de dierenambulance de foto zagen, zijn ze meteen naar de woning toegegaan en hebben ze de ganzen meegenomen.

De Vindicat-leden die in het huis woonden, werden vervolgens door de studentenvereniging geschorst.

Banger dan normaal

Marian Ubels was één van de medewerkers van de dierenambulance die de ganzen zaterdag hebben opgevangen. Tegen RTV Noord zegt ze dat ze contact heeft gehad met een van de studenten die bij de actie betrokken waren. "Het was eigenlijk een studentengrap: dat de hele kamer van eerstejaarsstudenten onder de stront zou komen te zitten", zegt ze.

Ze vervolgt: "Dus ik heb ook aan hem gevraagd: 'Heb je je één moment gerealiseerd wat het voor die beestjes betekent, dat ze uit een weiland komen en dan gewoon in een kamer doelloos rondlopen?' Hij zei dat hij er wel heel veel spijt van had, maar dat hij er eigenlijk niet bij stil had gestaan wat dit voor de ganzen betekent."

Volgens Ubels gaat het nog altijd niet goed met de ganzen. "Ze zijn tijdelijk bij ons", vertelt ze, "om een beetje bij te komen en de juiste voeding te krijgen. Ik kan niet invullen wat er gebeurd is, maar ze zijn banger dan normaal gesproken. Ze hebben tijd nodig, ze moeten gewoon aansterken."

Volledig verkeerd ingeschat

Het bestuur van het Groninger studentencorps laat weten dat het betrokken huis voor een jaar is geschorst. Dat betekent dat de leden "in huisverband" niet mogen meedoen met verenigingsactiviteiten.

De studentenvereniging doet zelf ook onderzoek naar het voorval. Daarnaast onderzoekt Vindicat of de leden individueel zullen worden geschorst. "Dit is niet vanuit de vereniging gebeurd en het is ook iets waar we ons volledig van distantiëren", zegt een woordvoerder. "Het is ook begrijpelijk en logisch dat er aangifte is gedaan."

Volgens Vindicat hebben de betrokken studenten hun spijt betuigd. In een verklaring schrijven ze dat de ganzen niet langer dan een dag in de kamer zouden blijven, waarna ze zouden worden teruggebracht naar hun eigenaar.

"Het is achteraf niet uit te leggen, dat we niet bedacht hebben hoe stressvol dit voor de dieren heeft moeten zijn. We hebben dit volledig verkeerd ingeschat." Het is niet duidelijk hoeveel Vindicat-leden er bij het voorval betrokken waren.