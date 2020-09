Eerste proef met snelteststraat van start: corona-uitslag binnen een kwartier

In Utrecht is het afnemen van corona-sneltesten in een teststraat van start gegaan. Het gaat om een proef van het UMC, in de hoop erachter te komen hoe betrouwbaar de testen zijn. Als uit de onderzoeken blijkt dat de sneltesten goed genoeg zijn, hoopt het kabinet dat ze vanaf november op grote schaal kunnen worden ingezet.

Mensen die de sneltest doen, krijgen tijdens het onderzoek ook een normale coronatest. De onderzoekers leggen de uitslagen vervolgens naast elkaar. Het is voor het eerst dat corona-sneltesten grootschalig worden ingezet in een teststraat. Komende weken volgen ook proeven in andere ziekenhuizen, zoals het Erasmus MC.

Op dit moment gebruiken de testraten in Nederland PCR-tests om te achterhalen of mensen besmet zijn met het coronavirus. Die test toont het genetische materiaal van het coronavirus aan. Virologen en microbiologen noemen deze test de gouden standaard omdat hij zeer gevoelig is. "De PCR-test toont al bij een beetje virus in het lichaam aan dat er sprake is van een corona-infectie" legt microbioloog Rob Schuurman uit. "Maar het proces dat de PCR-test in het laboratorium aflegt duurt wel lang, van begin tot eind ongeveer vijf uur."

'Een soort zwangerschapstest'

De hoop is dat sneltests uitkomst kunnen bieden. Niet als vervanging van de PCR-test, maar bijvoorbeeld om snel onderscheid te maken tussen mensen die het virus zeker niet hebben en mensen die alsnog een PCR-test moeten krijgen. Ook kunnen sneltests nuttig zijn om te monitoren of het virus rondgaat op bepaalde plekken, is de gedachte.

In onderstaande video legt microbioloog Rob Schuurman uit hoe de sneltest van het UMC Utrecht werkt: