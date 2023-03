Twaalf jaar cel voor oppasouders die kinderen misbruikten, man ook tbs

De Limburgse oppasouders die zeven kinderen hebben misbruikt, moeten allebei twaalf jaar de cel in. Daarnaast krijgt de man tbs met dwangverpleging opgelegd.

Bij de vrouw zal tegen het einde van haar gevangenisstraf worden bekeken hoe hoog de kans op herhaling is. Op basis daarvan wordt besloten of zij een behandeling krijgt of dat er toezicht nodig is. Het tweetal moet ook schadevergoedingen van in totaal 79.000 euro betalen aan de zeven kinderen.

Peter S. (59) uit Beegden en Nancy D. (54) uit Herkenbosch misbruikten tussen 2019 en 2021 zeven jonge meisjes van tussen de 1 en 6 jaar. De vrouw was in die periode actief als oppas in de regio Eindhoven. Tijdens het oppassen keek de man via videobellen mee met het misbruik, en gaf instructies.

Ook drogeerde D. twee keer thuis haar eigen dochter om in te spelen op de seksuele fantasieën van de man. De vrouw moet het tienermeisje een schadevergoeding betalen van 3385 euro.

Het Openbaar Ministerie (OM) had 15 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor zowel S. als D. Ook wilde het OM dat zij 5000 euro per kind zouden betalen voor het filmen van het misbruik, plus 30.000 euro aan overige schadevergoedingen.

Nooit getroost

S. en D. leerden elkaar kennen in 2018 via een datingsite, waarna zij een extreme bdsm-relatie kregen. De twee deelden interesse in dierenseks en nazisme, en begonnen te fantaseren over seks met kinderen.

D. schreef zich vervolgens in bij twee oppaswebsites. Ze zou een voorkeur hebben gehad voor oppassen op kinderen onder de vier jaar, omdat die zich niets zouden kunnen herinneren en zich niet kunnen verzetten.

Toch spraken advocaten van de slachtoffers eerder de vrees uit dat de kinderen er wel degelijk last van zullen hebben. "Alle superlatieven schieten tekort. De kinderen werden opgemaakt, geblinddoekt en hardhandig toegesproken en aangepakt. Nooit zijn ze getroost."

Het misbruik kon anderhalf jaar lang doorgaan, totdat een van de ouders op beelden uit de kinderkamer zag dat hun 2-jarige dochter werd misbruikt. Ook zagen ze dat een man via een videoverbinding meekeek. Kort erna werden D. en S. aangehouden.