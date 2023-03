Podcast De Dag: tiktokken of niet tiktokken, dat is de vraag

TikTok wordt verbannen van steeds meer telefoons van overheidsmedewerkers in verschillende landen. Na de VS, Canada en medewerkers van de Europese Commissie mogen ook ambtenaren in België niet meer tiktokken. Inlichtingendiensten zijn bang dat data van gebruikers door het Chinese bedrijf achter de app doorgespeeld worden aan de Chinese overheid.

Ook in Nederland is een Kamermeerderheid voor een verbod op telefoons van ambtenaren. Staatssecretaris Van Huffelen wacht nog een advies van de AIVD af.

De roep om TikTok te verbieden is er al sinds 2019, vertelt NOS-techredacteur Nando Kasteleijn in podcast De Dag. Maar de vraag is wel hoe gegrond de zorgen zijn. Welke aanwijzingen zijn er dat TikTok een veiligheidsrisico oplevert? En wat doet TikTok bijvoorbeeld anders dan Facebook, dat zelfs na een groot dataschandaal niet werd verboden?

