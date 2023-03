Tour in 2024 eindigt met weekend klimmen en tijdrit in Zuid-Frankrijk

De Tour de France eindigt in 2024 met een individuele tijdrit over 35 kilometer van Monaco naar Nice. Die editie van de Ronde van Frankrijk finisht dus niet, zoals gebruikelijk, op de Champs Elysées. De reden is een ander groot sportevenement: amper een week later gaan in Parijs de Olympische Spelen van start.

De voorlaatste etappe doet de Alpen nog aan en kan derhalve ook nog voor verschuivingen zorgen in het klassement. De renners krijgen in die rit, na drie eerdere bergen, een slotklim van bijna 16 kilometer naar de Col de la Couillole (1.678 meter) te verstouwen.

Daarmee zijn de renners nog niet van de oplopende wegen af. In de afsluitende tijdrit zijn twee beklimmingen opgenomen in het parcours, waaronder de uit Parijs-Nice bekende Col d'Èze. Tadej Pogocar ging daar afgelopen zondag in de slotrit van die Franse etappekoers in de aanval en stelde zo zijn eindzege veilig.

De Ronde van Frankrijk begint volgend jaar op 29 juni in de Italiaanse stad Florence. Dit jaar is de start op 1 juli in het Baskenland.