Vanavond op tv: Mijnbouwrevolutie in Europa? • Het schuurt tussen Groningers en overheid

De EU wil meer mijnen in Europa

Voor de energietransitie is een aantal zeldzame aardmetalen cruciaal. Ze zitten onder meer in batterijen, windmolens en zonnecellen. Om niet te afhankelijk te zijn van China moedigt de Europese Unie landen aan om zelf mijnen te openen. Want ook hier zitten veel zeldzame grondstoffen in de bodem. Maar zien Europeanen een terugkeer naar grootschalige mijnbouw wel zitten?

Nieuwsuur is in de oude Spaanse stad Cáceres, waar plannen voor een nieuwe lithiummijn vergevorderd zijn. Veel bewoners kijken reikhalzend uit naar de extra economische activiteiten, maar er is ook protest.