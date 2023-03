Ravage in basisschool Wissenkerke: computers kapot en ecoline op de muren

Op een basisschool in het Zeeuwse Wissenkerke is afgelopen weekend een ravage aangericht. In het gebouw zijn spullen vernield en ramen en muren beklad. De school blijft vandaag dicht zodat een schoonmaakploeg, met onder anderen de leerkrachten van de school, alles op kan ruimen.

De vernielingen op basisschool De Vliete werden gisteren ontdekt door iemand die de kippen van de school verzorgt. Die belde de directeur, die samen met de politie naar de school is gegaan.

Volgens bestuurder Pim van Kampen van de overkoepelende Albero Scholengroep zijn er computers kapotgegooid, zit er ecoline op de muren en zijn kasten leeggegooid. "Er was niets gestolen, maar in de school troffen we één grote ravage aan. Op de muren staan teksten met namen van leerlingen", zegt hij tegen Omroep Zeeland.

'Werk van kinderen of jongeren'

Na een eerste onderzoek van de politie bestaat het sterke vermoeden dat het vandalisme het werk is van kinderen of jongeren uit het dorp. "Onze eerste gedachte is dat het een uit de hand gelopen actie is. Dat jongeren elkaar hebben zitten opjutten", zegt Van Kampen.

De politie heeft gisteren sporenonderzoek gedaan, maar daarna was het te laat om alles op te ruimen. Dat gebeurt dus vandaag, zodat de school naar verwachting morgen weer open kan voor de leerlingen.

"We moeten erachter zien te komen wie dit heeft gedaan, om dan in gesprek te gaan. Dit geeft natuurlijk praatjes in het dorp, mensen vragen zich af wie erachter zit en waarom het is gebeurd", aldus Van Kampen. "Dit gaan wij samen met de directeur van de school en de wijkagent oppakken, want het heeft impact in het dorp."

Burgemeester geschrokken

De directie liet gisteren al weten geschrokken te zijn. Ook burgemeester Loes Meeuwisse van Noord-Beveland, waar Wissenkerke onder valt, noemt de situatie ernstig en betreurt het enorm.

"Ik ben gisteren gaan kijken. Daar heb ik ook gesproken met de directie van de school en de politie. Het feit dat de school vandaag dicht is zal inderdaad impact hebben. Vanuit de gemeente kijken we, als er duidelijk is wie dit gedaan heeft, of wij nog hulp kunnen bieden."

Het is nog niet duidelijk hoe het kan dat de daders ongestoord hun gang konden gaan. Meeuwisse: "Voor mij is nog niet duidelijk of er geen alarmsysteem was. Als het er niet is, dan moet het er komen. Als het er wel is, moeten we uitzoeken hoe het zit. Er gaat ook iemand kijken die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke gebouwen."