Schorsing BBC van Gary Lineker opgeheven: presentator keert terug op tv

Gary Lineker keert terug bij de BBC. De oud-voetballer was vrijdag geschorst door de Britse publieke omroep, nadat ophef was ontstaan vanwege een tweet waarin hij het nieuwe Britse asielbeleid ongelooflijk wreed had genoemd en de taal die de regering daarbij gebruikte had vergeleken met die van nazi-Duitsland.

"Gary is een gewaardeerd onderdeel van de BBC en ik weet hoeveel de BBC voor Gary betekent, en ik kijk ernaar uit dat hij komend weekend onze berichtgeving presenteert", zegt BBC-directeur-generaal Tim Davie in een verklaring.

Davie zegt ook dat er een evaluatie komt over de bestaande richtlijnen voor sociale media bij de omroep. Die evaluatie wordt gedaan door een onafhankelijke deskundige die aan de BBC rapporteert. Daarin zal "bijzondere aandacht" zijn voor hoe deze van toepassing is op freelancers die niet voor het nieuws en actualiteiten werken, zoals Lineker.

De directeur-generaal zegt dat de BBC en Lineker "een dergelijke herziening" toejuichen. Wie de evaluatie uitvoert, zal "binnenkort" worden bekendgemaakt.

Geen politieke standpunten

Lineker reageert verheugd op zijn terugkeer: "Ik ben blij dat we een weg voorwaarts hebben gevonden. Ik steun deze herziening en kijk ernaar uit om weer in de ether te komen." De huidige richtlijnen voor sociale media van de BBC blijven van kracht zolang het onderzoek duurt.

Lineker voegt er nog aan toe dat hij weliswaar moeilijke dagen achter de rug heeft, maar dat het onvergelijkbaar is met dat wat vluchtelingen moeten meemaken.

Vrijdag gaf de BBC aan dat Lineker off-air zal blijven tot hij "een instemmende en duidelijke positie inneemt over het gebruik van zijn sociale media".

Volgens de BBC was het Twitter-bericht van de presentator in strijd met de richtlijnen van de publieke omroep: Lineker had volgens de BBC het neutraliteitsprincipe van de omroep geschonden. Volgens de richtlijnen van het BBC-handboek mogen medewerkers op zender of via sociale media geen politieke standpunten innemen.

Overweldigende steun

Na de voorlopige schorsing van Lineker besloten ook andere sportcommentatoren als Ian Wright en Alan Shearer en ook presentatoren als Colin Murray en Mark Chapman het werk neer te leggen. Hierdoor werd het voetbalprogramma Match of the Day uitgezonden zonder de gebruikelijke presentatie, analyse en interviews met spelers en trainers. En zonder Lineker.

Lineker bedankt nu in een reactie zijn collega's bij BBC Sport "voor de opmerkelijke blijk van solidariteit" en noemt hun steun "overweldigend".