Storm Freddy voor tweede keer aan land in Afrika: zeker veertig doden in Malawi

In Malawi zijn zeker veertig mensen om het leven gekomen door de tropische storm Freddy, die afgelopen weekend over het land raasde, meldt persbureau Reuters. In buurland Mozambique kwam zeker een persoon om het leven. Persbureau AP spreekt over 44 doden in beide landen. De politie van Malawi verwacht dat het dodental nog oploopt.

Freddy kwam afgelopen weekend voor de tweede keer aan land in het zuiden van Afrika via Mozambique. De storm gaat gepaard met zware regenval en verwoestende windstoten. Op zee zijn windsnelheden gemeten van 155 kilometer per uur. In Mozambique raakten door de storm vervoers- en telecommunicatiediensten verstoord.

De Mozambikaanse rampenbestrijdingsdienst had duizenden mensen ondergebracht in schuilkelders. Toen de tropische storm eind vorige maand voor het eerst aan land kwam, kwamen er 27 mensen om het leven in Mozambique en de naburige eilandstaat Madagaskar.