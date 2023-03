Gemeenten kritisch: geen verdere groei Rotterdam The Hague Airport

Gemeenten die in de buurt van Rotterdam The Hague Airport liggen, zijn tegen groei van het aantal vluchten. Dat meldt Omroep West. Het vliegveld heeft verschillende mogelijkheden geschetst om het aantal vluchten vanaf de regionale luchthaven te laten groeien, maar gemeenten vrezen toenemende overlast voor hun inwoners en zien groei daarom niet zitten.

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft per 1 januari 2025 een nieuwe vergunning nodig. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal hierover een Luchthavenbesluit moeten nemen. Daarin staan de voorwaarden waaronder RTHA door mag, met onder meer aantal vluchten dat is toegestaan vanaf het vliegveld.

Het vliegveld moet in eerste instantie een aanvraag met zijn eigen plannen indienen bij het ministerie. Dat moet dit jaar gebeuren, zodat het ministerie volgend jaar een besluit kan nemen.

Om de aanvraag te kunnen doen, heeft het vliegveld een Mileueffectrapportage (MER) aangevraagd, een studie naar de gevolgen voor de omgeving en het milieu bij verschillende scenario's.

Vaststaand wensbeeld

Deze plannen zijn openbaar en belanghebbenden konden tot afgelopen woensdag hun mening erover geven. Diverse gemeenten hebben hiervan gebruikgemaakt en die zijn volgens Omroep West allemaal kritisch over de voorstellen van de luchthaven. Den Haag, Schiedam, Midden-Delfland, Gouda, Krimpenerwaard, Zuidplas, Waddinxveen en Vlaardingen hebben een zienswijze ingediend.

Het steekt de gemeenten vooral dat er in hun ogen alleen wordt gekeken naar mogelijke groei van het vliegveld. "Vanuit overwegingen van ondervonden hinder en bescherming van het klimaat zou groei niet als een vaststaand wensbeeld moeten gelden", schrijven de gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen en Krimpenerwaard in een gezamenlijke zienswijze.

Stillere toestellen

De luchthaven stelt in zijn plannen dat het aantal vluchten kan groeien omdat vliegtuigen in de toekomst stiller worden, waardoor de overlast ondanks de groei minder wordt.

"De gemeente Midden-Delfland staat zeer kritisch tegenover meer vluchten op Rotterdam The Hague Airport dankzij stillere toestellen", zegt wethouder Melanie Oderwald-Ruijsbroek van Midden-Delfland. "Dat is de winst van duurzamere toestellen vooraf in eigen zak steken."

Ze is bang dat er door de groei van de luchthaven helemaal geen rust meer mogelijk is in de regio. Zij vindt dat er te weinig rekening wordt gehouden met het feit dat Midden-Delfland een 'bijzonder provinciaal landschap' is, een landschap met beschermde status, midden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. "Waar kunnen de inwoners nog terecht voor rust en ruimte als er steeds meer vliegtuigen over het gebied komen?"

Mogelijk nieuwe stappen

Ook in Den Haag vindt een groot deel van de politiek dat de winst die geboekt wordt door de inzet van stillere vliegtuigen niet gebruikt moet worden om meer vluchten mogelijk te maken.

Toch wil wethouder Saskia Bruines zich hier nog niet meteen over uitspreken. "We vragen met onze zienswijze om bepaalde dingen te gaan onderzoeken en nemen daar nog geen standpunt over in. Volgens het college moeten we daarom nog niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek."

Op basis van de zienswijzen van de gemeenten voert de luchthaven de komende maanden het milieuonderzoek uit, voordat Rotterdam The Hague Airport een nieuw Luchthavenbesluit zal aanvragen. Dan zal duidelijk worden welke keuzes op het gebied van groei het vliegveld echt wil maken.

De gemeente Zuidplas maakt al duidelijk dat er dan mogelijk nieuwe stappen volgen. "Het college blijft dit proces nauwgezet volgen", staat in een brief aan de gemeenteraad.