Confrontatie migranten en douane bij de Amerikaans-Mexicaanse grens

Het is gisteren bij de Amerikaans-Mexicaanse grens tot een confrontatie gekomen tussen grensbewakers en migranten. De migranten werden tegengehouden nadat ze vanuit Mexico probeerden om asiel aan te vragen in de Verenigde Staten. Veel van hen hadden kinderen bij zich.

Het is bij de Amerikaanse grensstreek El Paso tot een confrontatie gekomen tussen grensbewakers en migranten. Er is onrust omdat een nieuwe app van de Amerikaanse overheid voor migranten niet goed werkt. - NOS

Onder de regering-Biden is een app genaamd CBP One ontwikkeld die bedoeld is om asielaanvragen te stroomlijnen. Maar volgens de gebruikers kampt de app met aanhoudende storingen. Hierdoor blijven asielzoekers in het ongewisse of ze de grens met de Verenigde Staten kunnen oversteken.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft beloofd dat updates van de app het proces zullen vereenvoudigen en versnellen.

Nieuwe immigratiewetten

Een 18-jarige migrante waar Reuters mee sprak, beschreef haar situatie als "verschrikkelijk" en zei dat ze al een maand probeerde de grens over te steken, haar geld zag verdwijnen en geen stap dichter bij het aanvragen van asiel kwam. "We willen graag antwoorden", zei ze. "De app (CBP One) heeft absoluut niets voor ons gedaan."

Dagelijks proberen honderden migranten en vluchtelingen uit Zuid- en Midden-Amerika illegaal de grens naar de Verenigde Staten over te steken. Vorig jaar werden er bijna 2 miljoen mensen aangehouden.

De burgemeester van de grensplaats El Paso, in Texas, riep eind vorig jaar de noodtoestand uit, omdat de opvangcentra vol zaten en mensen buiten moeten slapen. President Biden voerde onlangs nieuwe immigratiewetten in, bedoeld om migranten te ontmoedigen naar de VS te komen.

Cubanen, Haïtianen en Venezolanen zullen worden tegengehouden bij de grens en het aantal nationaliteiten dat kan worden teruggestuurd naar Mexico wordt uitgebreid.

Wachten in Mexico

Mexico heeft al jaren problemen met migranten die vanuit Midden-Amerika naar de VS willen. Ze houden zich in groten getale op aan de grens en proberen die illegaal over te steken. Daarbij zijn ook mensenhandelaren actief.

Het land heeft veel last van het Amerikaanse migratiebeleid, dat onder meer inhoudt dat mensen in Mexico hun asielprocedure moeten afwachten. Daarnaast is er veel bendegeweld en drugssmokkel in het noorden van het land.