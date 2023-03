Nederlands biotechbedrijf Pharming: tegoeden bij Silicon Valley Bank veilig

Het Nederlandse biotechbedrijf Pharming zegt dat de tientallen miljoenen dollars op rekeningen van de Silicon Valley Bank veilig zijn. Het bedrijf heeft in totaal voor 45 miljoen dollar uitstaan bij de vorige week omgevallen bank. 26 miljoen dollar staat bij SVB in de Verenigde Staten, 19 miljoen dollar bij de vestiging in het Verenigd Koninkrijk.

Pharming stuurde zondag nog een een bericht de wereld in met de mededeling dat het omvallen van de SVB-bank de bedrijfsvoering niet in gevaar bracht. Toch moet het een spannend weekend zijn geweest voor het internationale biotechbedrijf met het hoofdkantoor in Leiden; de tegoeden bij de SVB-bank beslaan ruim een vijfde deel van al het geld dat Pharming eind vorig jaar in kas had.

Crisisoverleg

Na een weekend vol crisisoverleg in de VS en het VK kwam eerst de garantstelling van de centrale bank FED in de VS, samen met een toezichthouder en het ministerie van financiën. Vanmorgen vroeg volgde nieuws uit Londen: grootbank HSBC neemt de Britse tak van de SVB-bank over.

De reddingsoperatie van SVB in de VS levert dus geen directe slachtoffers op onder rekeninghouders. Wel kunnen aandeelhouders van de bank fluiten naar hun geld. Dat is een groot verschil met de reddingsoperaties tijdens de financiële crisis van 2008. Toen werden aandeelhouders gedeeltelijk schadeloos gesteld, op kosten van belastingbetalers.