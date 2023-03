Handballers dichter bij EK 2024 na gelijkspel in lastig uitduel tegen Kroatië

De Nederlandse handballers zijn weer een stap dichter bij het EK van 2024. In de lastige uitwedstrijd in Kroatië pakte Nederland een punt (25-25), nadat het in de slotseconden van de wedstrijd met wat hulp van de paal en de lat goed weg was gekomen.

Nederland won woensdag al de thuiswedstrijd tegen Kroatië met 32-27. In de kwalificatie voor het EK heeft Oranje na vier wedstrijden vijf punten, net als de Kroaten. Griekenland, dat zondag met 26-24 van België won, leidt met zes punten. België heeft nul punten en staat laatste in de poule.

De beste twee teams van iedere groep en vier beste nummers drie van alle groepen kwalificeren zich voor het eindtoernooi in Duitsland.

Bevlogen begin

Zondag begon de ploeg van bondscoach Steffan Olsson in het Kroatische Osijek bevlogen en liep het snel uit naar 1-4. Het gat was zelfs even vijf doelpunten (3-8), maar de Kroaten hadden het gat halverwege de wedstrijd alweer gedicht: 14-15.

In de tweede helft liet Oranje veel kansen liggen, wat ook werd veroorzaakt door de uitmuntende Kroatische doelman Dominik Kuzmanovic. De thuisploeg kwam op 20-19 voor het eerst op voorsprong. Er volgde een zinderend einde, waarbij het laatste schot van Domagoj Duvnjak via Bart Ravensbergen, de paal en de lat Oranje net niet fataal werd in de slotseconden.

Dani Baijens was met zes doelpunten de meest trefzekere speler aan Nederlandse kant. Rutger ten Velde maakte er vijf en Kay Smits vier. Eind april sluit Oranje de kwalificatiereeks af tegen België en Griekenland.