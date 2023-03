Vroege uitschakeling honkballers doet bondscoach Meulens pijn: 'Grote jongens waren koud'

Het doet pijn bij bondscoach Hensley Meulens, die uitschakeling van de honkballers van het Koninkrijk der Nederlanden in de groepsfase van de World Baseball Classic na de 7-1 nederlaag tegen Italië. Na de plek in de halve finales bij de vorige edities in 2013 en 2017 waren de verwachtingen hooggespannen.

"We kwamen om het toernooi te winnen", zegt Meulens. "We hadden verwacht een stukje verder te gaan. Dat lukte niet. We begonnen goed met de eerste twee wedstrijden (winst op Cuba en Panama, red.), maar zaterdag en zondag ging het plat, vooral met de aanval. We hebben niks gedaan met de knuppels."

Ook op de heuvel ging het allerminst soepel bij Oranje en liep de vierde inning desastreus af tegen Italië. Werper Mike Bolsenbroek kreeg vier punten om zijn oren en na een ingreep van de bondscoach moest ook vervanger Eric Mendez twee punten incasseren. "Ik probeerde te schakelen, maar het hielp niet", aldus Meulens.

'Honkbal is een vreemd spel'

Met sterren als Xander Bogaerts, Didi Gregorius, Jurickson Profar, Jonathan Schoop en Andrelton Simmons uit de Major League Baseball (MLB) had Meulens een selectie tot zijn beschikking waar menig tegenstander jaloers op kon zijn. Maar ook de sterren gaven tegen Italië niet thuis.