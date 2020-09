Rio de Janeiro stelt carnavalsoptocht uit • 'Grieperige scholieren in de knel'

Rio de Janeiro stelt zijn wereldberoemde carnavalsoptocht in februari uit vanwege het coronavirus. De organisatie achter de optocht zegt dat het onmogelijk is de veiligheid te waarborgen. Over het hele carnavalsfeest en de straatfeesten moet de gemeente nog een besluit nemen.

Het eerste coronageval in Brazilië werd vastgesteld op 26 februari, een dag na het einde van het carnavalsfeest. Toen de aantallen in Brazilië in rap tempo opliepen, legden de sambascholen die betrokken zijn bij de optochten de voorbereidingen voor het carnaval van volgend jaar stil.