Nog eens acht regio's naar 'zorgelijk' • Aantal IC-patiënten in twee weken verdrievoudigd

Het aantal coronabesmettingen in Amsterdam neemt snel toe. Het aantal positieve coronatests steeg in een week tijd met 57 procent en vooral in Nieuw-West lopen de besmettingen in rap tempo op. In dat stadsdeel is het aantal inwoners dat positief getest is, voornamelijk jongeren, verdubbeld.

"Ik heb echt het idee dat de volksgezondheid in gevaar is", zegt Yvonne van Duijnhoven, hoofd van de afdeling infectieziekten in een interview met AT5. Een groot deel van de besmettingen vindt thuis plaats, zegt Van Duijnhoven. "Ook binnen is de anderhalvemeterregel heel belangrijk. Ik denk dat mensen binnen, misschien toch in die vertrouwdheid, wat minder snel die afstand hanteren."

Naast de besmettingen onder jongeren, zijn ook de besmettingen bij ouderen weer aan het toenemen. Eerder deze maand werd al bekend dat in verpleeghuis Anton de Kom in Zuidoost de helft van de bewoners het coronavirus heeft opgelopen.

"Tijdens de eerste lockdown werden verpleeghuizen gesloten voor bezoekers, dat moeten we deze keer voorkomen", vindt Van Duijnhoven. De GGD wil zo lang mogelijk uitstellen dat er een tweede lockdown komt voor de verpleeghuizen, maar als het moet blijft het een optie. "Mensen hebben behoefte aan sociaal contact, dus ik hoop dat we de bezoekersregeling niet zover terug hoeven te schroeven", zegt Van Duijnhoven.

Van Duijnhoven verwacht dat met het oog op de griep de drukte in de Amsterdamse teststraten de komende tijd toeneemt. "Daarom willen wij heel graag verder kunnen opschalen, zodat je heel snel een test kan doen en heel snel de uitslag hebt."

