Everything Everywhere All at once maakt belofte waar met historische Oscarsoverwinning

Michelle Yeoh schreef geschiedenis door als eerste Aziatische vrouw het beeldje te winnen. "Aan alle kleine jongens en meisjes die thuis kijken en er uitzien zoals ik, dit is een baken van hoop. Het bewijs dat als je groots droomt, je dromen kunnen uitkomen", zei de in Maleisië geboren actrice.

Everything Everywhere All at once heeft zijn favorietenrol bij de Oscars waargemaakt. De film vol wiebeloogjes, buttplugs en een allesverwoestende bagel haalde met zijn levenslessen over wasgoed en belastingen zeven prijzen binnen, waaronder Beste Film, Regie, Actrice en Mannelijke Bijrol.

Ze dankte haar cast, crew en de vele fans die haar volgden van screamqueen in Halloween tot levensgevaarlijke belastinginspecteur in EAAO. "Wij hebben een Oscar gewonnen! Samen!" Ook stond ze kort stil bij het feit dat ze hiermee bereikte wat haar ouders nooit lukte: Tony Curtis en Janet Leigh grepen beiden naast hun nominaties.

EEAAO. over een ploetermoeder die door verschillende werkelijkheden reist om haar gezin te redden, zette al snel de toon met een vroege Oscar voor Jamie Lee Curtis. Zij verzilverde daarmee haar eerste nominatie in een carrière van 45 jaar. "Shut up", sloeg ze verschrikt uit toen haar naam werd genoemd. Eenmaal op het podium haalde ze eerst diep adem om van het moment te genieten.

Ook Kwan sprak in zijn dankwoord over zijn ouders. "We zijn allemaal het product van onze context. Voor mij waren dat mijn immigrantenouders. Mijn vader die dol was op films omdat hij moest ontsnappen aan deze werkelijkheid. En mijn creatieve moeder, die wilde dansen, acteren en zingen en zich die luxe niet kon veroorloven, maar het wel aan mij doorgaf."

Regisseur Daniel Scheinert, die won met zijn collega Daniel Kwan, droeg zijn regieprijs voor de absurde actie-drama-comedy op aan alle moeders wereldwijd en de zijne in het bijzonder. "Pap en mam, bedankt dat jullie mijn creativiteit niet beperkten toen ik verontrustende horrors en perverse comedy's maakte of in vrouwenkleren liep."

Het meest emotioneel van de avond waren twee mannen die naast het succes van Hollywood ook diepe dalen hebben gekend, Ke Huy Quan en Branden Fraser. Ke haalde met weggeslikte tranen aan hoe zijn leven was verlopen: als Vietnamees bootvluchteling naar een opvangkamp, kindster in Indiana Jones en The Goonies en daarna jarenlang werkloos omdat goede rollen voor Aziatische acteurs zeldzaam zijn.

"Toch ben ik hier beland, op het grootste podium in Hollywood. Ze zeggen dat dit soort verhalen alleen in films gebeuren", zei hij met een brok in de keel over zijn Amerikaanse Droom. "Hou vast aan je dromen. Ik had de mijne bijna opgegeven, maar houd je dromen levend. Dank dat jullie me hebben terugontvangen."

Ook Beste Acteur Brendan Fraser verwees naar zijn comeback met The Whale. "Ik ben dertig jaar geleden begonnen in Hollywood. Het was misschien niet altijd makkelijk, maar welke mogelijkheden ik allemaal kreeg had ik pas door toen ze wegvielen. Dank voor deze erkenning." Hij hield het beeldje bibberend in zijn handen bij zijn dankwoord.