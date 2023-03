'Hoofdofficier draagt beveiliging familie kroongetuige Nabil B. over na onvrede familie'

De hoofdofficier van justitie Midden-Nederland, Rutger Jeuken, draagt de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de familie van de kroongetuige in het Marengo-proces over aan iemand anders. Dat schrijft hij in een vertrouwelijke brief aan de familie van kroongetuige Nabil B., waaruit de Volkskrant en Het Parool citeren.

Aanleiding voor het vertrek is de ontevredenheid bij de familie van kroongetuige Nabil B. over Jeuken. In een brief die een familielid op 6 maart aan Jeuken heeft geschreven, en in handen is van Het Parool, staat dat de familie niet tevreden is over hem. "Mijn familie is niet veilig en voelt zich niet veilig onder de regie van de huidige hoofdofficier van justitie in Midden-Nederland."

Het familielid, dat anoniem wil blijven, zegt namens de familie van Nabil B. te spreken. "Wij voelen niet alleen angst voor de dreiging vanuit het netwerk rond Ridouan Taghi (red.), maar ook voor u als verantwoordelijke van het OM voor onze veiligheid."

'Falende beveiliging'

Ook de Volkskrant heeft passages uit de brief gepubliceerd. "U draagt verantwoordelijkheid voor alle misstanden, incidenten en falende beveiliging van de afgelopen jaren. Het kan niet zo zijn dat u, om in de woorden van uw baas Gerrit van der Burg te spreken, stoïcijns doorgaat met wat u al deed."

Volgens de Volkskrant ontving de familie vrijdag een reactie van Jeuken. Daarin staat: "Mijn taken als gezag over de veiligheidsmaatregelen voor u en uw familie worden overgedragen." De krant schrijft dat een andere organisatie buiten het OM de taak zal overnemen en dat dat "op korte termijn" zal gebeuren. "Ik betreur het ten zeerste om te vernemen dat u zich niet veilig voelt", schrijft Jeuken.

Kritisch rapport

Het besluit hangt samen met het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de moorden op drie mensen uit de omgeving van de kroongetuige: zijn broer Reduan, zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

Het rapport kwam 1 maart uit. Daarin staat dat het Openbaar Ministerie destijds tekortgeschoten is in de beveiliging van Nabil B.