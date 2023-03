NS-machinist om het leven gekomen door aanrijding met trein bij Maarn

Op het traject tussen Driebergen en Maarn is gisteravond een machinist van de NS aangereden door een trein. De machinist kwam daarbij om het leven, laat de NS aan het ANP weten. Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur. Wat er voorafgaand aan de botsing is gebeurd, is niet bekend.

NS-president-directeur Wouter Koolmees reageert geschokt. "Vandaag zijn wij een collega verloren", schrijft hij in een bericht aan NS-werknemers waar ANP uit citeert. "Dit afschuwelijke bericht raakt ons diep. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, die net gehoord hebben dat hij niet meer thuiskomt van werk. Dit moet verschrikkelijk heftig voor hen zijn. Net als de nachtmerrie die dit is voor onze collega's die ter plekke waren."

De trein heeft na het ongeluk lange tijd stilgestaan. Treinreizigers zijn met bussen opgehaald en naar station Driebergen-Zeist vervoerd. Passagiers moesten vanaf het spoor naar de vluchtstrook van de naastgelegen A12 lopen waar ze door NS-bussen zijn opgehaald.