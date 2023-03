Amerikaanse overheid over omgevallen bank: geld klanten gegarandeerd

De Amerikaanse centrale bank zegt dat al het geld dat klanten van de omgevallen Silicon Valley Bank (SVB) daar op de rekening hebben staan, gegarandeerd is. Volgens de Federal Reserve is het geld van rekeninghouders beschermd en kunnen alle klanten vanaf middernacht (plaatselijke tijd) bij hun tegoeden.

De Amerikaanse overheid zegt een plan te hebben gemaakt om klanten te beschermen. "Deze stap zal ervoor zorgen dat het Amerikaanse banksysteem zijn taak kan blijven vervullen op een manier die een sterke en duurzame economische groei bevordert", staat in een verklaring van de centrale bank.

Aandeelhouders en obligatiehouders komen er minder goed van af. Zij worden niet beschermd, schrijft de centrale bank.

Massaal geld van bank

De start-upbank die vooral zaken deed met techstart-ups kwam vrijdag ten val. In amper 48 uur leidde een reeks slecht verkochte obligaties en het vrijkomen van miljarden aan aandelen tot paniek. Investeerders en grote klanten haalden massaal hun geld weg bij de bank. Nog voor het weekeinde kwam SVB onder toezicht van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Die heeft de tegoeden bevroren.

Na een overname door de Amerikaanse overheid waren slechts tegoeden tot 250.000 dollar gegarandeerd, maar het overgrote deel van de tegoeden bij de bank was veel hoger. "Het totaal aan tegoeden zal worden vergoed", klinkt het in de verklaring. "Verliezen bij de afwikkeling van Silicon Valley Bank zullen niet door de Amerikaanse belastingbetaler worden gedragen."

Ook de Britse regering heeft met een pakket noodsteun aangekondigd voor start-ups die hun tegoeden bij SVB zijn kwijtgeraakt. Daarmee moeten ze de lonen en andere lopende kosten kunnen blijven betalen.

Het Leidse biotechbedrijf Pharming heeft een tegoed van 45 miljoen dollar bij de omgevallen Silicon Valley Bank SVB staan. Het gaat om een kwart van het totale vermogen van Pharming.

Gestegen rente

SVB had last van de sterke rentestijgingen van de Amerikaanse overheid het afgelopen jaar. Toen de rente nog bijna nul was investeerde het in ogenschijnlijk weinig risicovolle staatsleningen. Maar de Federal Reserve heeft de rente stapsgewijs verhoogd om inflatie te bestrijden.

Omdat het economisch slechter gaat is de vraag naar geld bij de klanten van SVB gestegen. Om daaraan te kunnen voldoen besloot de bank op korte termijn de staatsobligaties met verlies te verkopen, en die waren al in waarde gedaald door de gestegen rente.

Shutdown onvermijdelijk

Nadat de obligaties met verlies waren verkocht, kondigde de bank een aandelenuitgifte van 2,25 miljard dollar aan om snel vermogen aan te trekken. Toen sloeg de paniek toe.

"De bank kon het nog geen vijf uur volhouden", schrijft nieuwssite Better Markets. De bank kwam direct in solvabiliteitsproblemen en een shutdown was onvermijdelijk. Het omvallen van de bank zal op korte termijn een aantal start-upbedrijven in betalingsproblemen brengen. Die moeten nu snel op zoek naar investeerders of andere geldschieters om hun personeel te kunnen betalen.