Weer repareert koploper Feyenoord een achterstand, een week voor De Klassieker

Een week voor De Klassieker zijn de verhoudingen bovenin de eredivisie onveranderd. Feyenoord kwam als laatste van de topzes in actie en boog in een sterke tweede helft een achterstand tegen FC Volendam om in een zege (2-1).

Over een week verdedigt de koploper een voorsprong van drie punten op Ajax in de Johan Cruijff Arena.

Het werd een wedstrijd zoals Feyenoord er al veel speelde dit seizoen. Na een achterstand werd met veel energie alsnog een goed resultaat afgedwongen. En weer forceerde het elftal van trainer Arne Slot pas de beslissing diep in de tweede helft.

Veerman op dreef

De snelle 0-1, na een prachtige aanname van Henk Veerman en de afronding door Daryl van Mieghem, was al de tiende keer dit seizoen dat de Rotterdammers op achterstand kwamen. En alleen tegen PSV wist Feyenoord de schade niet meer te repareren.

Het had ook zomaar de wedstrijd van Veerman kunnen worden. In de eerste helft zette hij met weer zo'n kunstige balcontrole Marcus Pedersen en Lutsharel Geertruida op het verkeerde been, maar schoot hij naast. En dat deed hij na rust nog een keer, toen Mats Wieffer de fout in ging.