Bayern klopt Sevilla en pakt met Europese Supercup vierde prijs van het jaar

In de tweede helft wist Bayern tot twee keer toe te scoren, maar beide keren greep de VAR in. Eerst stond Lewandowski buitenspel na een voorzet van Sané, die later een doelpunt afgekeurd zag worden door een overtreding van Lewandowski. Ook Luuk de Jong leek te scoren, maar hij stond daarbij in buitenspelpositie.

Neuer redt Bayern

Aan het einde van de reguliere speeltijd was Youssef En-Nesyri op weg Sevilla de zege te bezorgen, maar oog in oog met Manuel Neuer stuitte hij op de doelman van Bayern.

Sevilla kreeg aan het begin van de verlenging de grootste kansen, maar wist die niet te verzilveren. Een kopbal van Martínez, na acht jaar waarschijnlijk bezig aan zijn laatste wedstrijd voor Bayern voor hij terugkeert naar Bilbao, besliste de wedstrijd.