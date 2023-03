Hoofdredactie NOS Sport stapt per direct op

De hoofdredactie van NOS Sport treedt per direct af. Dat heeft de directie laten weten in een persbericht. Het besluit volgt op berichten over een onveilig werkklimaat en grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie.

Donderdag werd duidelijk dat zich in een inventarisatie in opdracht van de directie van de NOS bijna honderd mensen hadden gemeld bij externe vertrouwenspersonen, met voorbeelden van onder meer pestgedrag en (seksuele) intimidatie. De meldingen gaan over de afgelopen twintig jaar. Vrijwel die hele periode, sinds 2004, werd de redactie van NOS Sport geleid door vertrekkend hoofdredacteur Maarten Nooter en zijn adjuncten Pim Marks en Ewoud van Winsen. Later trad ook Selma Schuurman toe tot de hoofdredactie.

Onderzoek van de Volkskrant bevestigde dit weekend het beeld van een onveilig werkklimaat op de sportvloer. In een artikel, waarvoor de krant sprak met meer dan dertig medewerkers en voormalig medewerkers van NOS Sport, kwam meer informatie aan het licht over misstanden op de sportredactie.

Stroomversnelling

Donderdag had de hoofdredactie aangekondigd op termijn op te stappen, maar op dat besluit kwam toen al veel kritiek.

De NOS gaat nu op zoek naar een interim-hoofdredacteur, die zal worden bijgestaan door twee leden van de vertrekkende hoofdredactie met het oog op de continuïteit. NOS-directeur Gerard Timmer zegt dat het eerder aangekondigde gefaseerde terugtreden "in een stroomversnelling is geraakt". "Er breekt nu een fase aan waarin we gaan kijken wat de sportredactie op de korte termijn en in de toekomst nodig heeft."