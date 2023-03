Voortvluchtige dader vergismoord Beuningen opgepakt

De voortvluchtige veroordeelde voor de vergismoord in Beuningen is in België gearresteerd, meldt de politie. De 33-jarige man werd in december veroordeeld tot 20 jaar voor zijn aandeel in de moord, waarbij de 49-jarige Mehmet Kiliçsoy omkwam.

De veroordeelde mocht de uitspraak van de rechter in vrijheid afwachten, omdat bij de eerdere behandeling van de zaak was vastgesteld dat er te weinig bewijs tegen hem was. Maar op basis van nieuw bewijsmateriaal is de man alsnog veroordeeld. Hij knipte zijn enkelband door, die hij moest dragen vanwege een eerdere veroordeling, en sloeg op de vlucht.

Opnieuw vluchtpoging

Nadat de man in België werd ontdekt door de politie, deed hij opnieuw een vluchtpoging. Daarbij raakte hij straatmeubilair en reed hij bijna in op een politieagent, die zichzelf op tijd in veiligheid bracht. Daarna botste de auto van de veroordeelde op een andere auto, waarbij de inzittenden gewond raakten. De veroordeelde vluchtte te voet verder en werd snel daarna gearresteerd.

De politie trof de medepassagier van de veroordeelde, een vrouw, ook gewond aan in de auto. Alle gewonden werden na een korte controle weer uit het ziekenhuis ontslagen.

De Belgische Federale Politie gaat aangifte doen namens de politieman, die moest wegspringen om niet overreden te worden.