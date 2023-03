Ruiter Ward springt naar zege op Dutch Masters in Den Bosch, zesde plaats Kersten

Houtzager bleef foutloos in zijn barragerit (40,41). Greve tikte twee balken van de obstakels (48,47). In totaal stonden er negen Nederlanders aan de start.

De beste Nederlander was Lars Kersten, die op Hallilea knap zesde werd op 1,19 van de winnaar. De andere Nederlanders in de barrage, Marc Houtzager op Holy Moley en Willem Greve op Grandorado TN N.O.P., werden negende en zestiende.

In de uitverkochte Brabanthallen heeft de Amerikaanse springruiter McLain Ward de Dutch Masters gewonnen. In een barrage met zestien ruiters, die overgebleven waren uit een veld van 33 deelnemers, legde Ward het parcours net wat sneller foutloos af (37,86) dan de Fransman Julien Epaillard (38,06) en de Zweed Henrik von Eckermann (38,52).

De internationale top van de springruiters kwam zondag bijeen voor de grandslam van Den Bosch, een van de grootste springwedstrijden van het jaar, waar één miljoen euro prijzengeld wordt verdeeld.

Winnaar Ward ging naar huis met een derde van dat bedrag. Voor Ward was zijn zege in Den Bosch zijn tweede grandslamzege op rij, nadat hij ook eind vorig jaar in Geneve had gewonnen.

Het scheelde overigens nog weinig of Ward had de tonnen niet bij kunnen schrijven. In een van de allerlaatste ritten van de barrage was de Fransman Simon Delestre 0,09 sneller dan Ward, maar op de allerlaatste hindernis tikte Delestre een balk eraf.