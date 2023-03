Commissarissen Koning: zeer onwaarschijnlijk dat in 2030 stikstofdoel gehaald is

Commissarissen van de Koning vinden dat het kabinet veel te langzaam is met besluitvorming op belangrijke dossiers. Ze vrezen dat er na de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag door verdeeldheid nog meer vertraging komt. Dat zeggen ze in een rondgang van Nieuwsuur. Acht van de twaalf commissarissen van de Koning reageerden op de enquête. Alle acht provinciebestuurders vinden dat ze al veel te lang wachten op duidelijkheid in het stikstofdossier. En zes van hen lijkt het door de traagheid van het kabinet zeer onwaarschijnlijk dat het lukt om voor 2030 het stikstofdoel te halen. In dat jaar moet de uitstoot van stikstof zijn gehalveerd.

De commissaris van de Koning (cvdK) vertegenwoordigt de regering in de provincie. Daarnaast is de cvdK voorzitter van de Provinciale Staten en van Gedeputeerde Staten. Nieuwsuur benaderde alle commissarissen van de Koning met enkele vragen over deze verkiezingen, de stikstofplannen en de spreidingswet.

Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, wil graag samenwerken met het Rijk om de doelen te halen, maar zegt dat er dan wel duidelijke afspraken en genoeg geld moeten zijn. "De onzekerheid en onduidelijkheid zijn funest voor alle betrokkenen. En ook funest voor de betrouwbaarheid van de overheid." De Gelderse cvdK, John Berends, laat in het midden of 2030 haalbaar is: "Het gaat erom dat we aan de slag gaan. We zijn blij met het voorstel om op twee momenten de balans op te maken en wachten dat af." Hij vindt wel dat het Rijk de provincies in het algemeen een sterkere rol moet geven, met eigen keuzes en financiële middelen. "Daarvoor is vertrouwen in elkaar nodig. Dat is er vaak onvoldoende." De helft van de respondenten is het met hem eens dat veel Haagse politici de provincies te veel zien als een uitvoeringsloket van het Rijk.